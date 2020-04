Kunnen Lukaku en co. binnenkort opnieuw aan de slag? Italiaanse voetbalbond doet voorstel over hervatting trainingen aan ministers

Mogen de voetbalclubs in de Serie A de trainingen binnenkort hernemen? De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft alvast het protocol voor het hervatten van de trainingen bezorgd aan de ministeries van Volksgezondheid en Sport. De regering hoopt zo vanaf 5 mei sommige activiteiten opnieuw toe te laten.

Het protocol is uitgewerkt door een medische commissie. De richtlijnen van het protocol geven aan dat de clubs de trainingen kunnen hernemen onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De spelers zullen voortdurend getest worden en de contacten met de buitenwereld zullen nagenoeg onbestaande zijn. Het centrale idee is dat de spelers permanent op afzondering zijn in de trainingscentra om zo besmettingen te vermijden.

Wedstrijden eind mei?

Roberto Speranza en Vincenzo Spadafora, respectievelijk ministers van Volksgezondheid en Sport, hebben nu het protocol in handen. In Italië is de lockdown voorzien tot 4 mei. Dan hoopt de regering bepaalde activiteiten opnieuw toe te kunnen laten.

Vrijdag pleitte FIGC-voorzitter Gabriele Gravina opnieuw voor een herneming van de wedstrijden “eind mei-begin juni”, ervan uitgaand dat een voorbereidingsperiode van drie weken noodzakelijk is na de lockdown.

Er staan nog twaalf speeldagen op het programma in de Serie A. Italië is één van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus met bijna 23.000 overlijdens.