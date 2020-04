Minder werkdruk en minder besmettingen: experts zien maar één toekomst voor woon-zorgcentra, en die komt niet alleen senioren ten goede

In woon-zorgcentra Toermalien en Mandana in Genk werden opvallend weinig besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Leuvense onderzoekers zien in hun model dan ook de enige toekomst voor woon-zorgcentra, en dat zou niet alleen de bewoners ten goede komen. Ook voor het personeel, dat nu al vaak klaagt over nauwelijks werkbaar werk, zou het een hemelsbreed verschil kunnen maken.

In veel woon-zorg­centra wonen en leven bewoners in grote groepen samen. Niet zo in Toermalien en Mandana in Genk. In het eerstgenoemde wzc verblijven 266 bewoners, die deel uit­maken van zestien woongroepen ...