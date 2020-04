De coronamaatregelen in Polen bemoeilijken het protest tegen een wetsvoorstel om het recht op abortus in te perken. Toch vinden demonstranten creatieve manieren.

De Sejm, het Poolse Lagerhuis, had het deze week even niet over besmettingscijfers, bestellingen van mondmaskers of quarantainemaatregelen. De volksvertegenwoordigers debatteerden wel over abortus. Een ...