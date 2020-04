“Dit is een kaakslag voor alle leerkrachten”

“Een suggestie” had minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voor de verloren tijd in de scholen door de lockdown. “Uitgedrukt in leertijd, gaat het om ongeveer tien procent van de lesdagen die verloren gaat. Nu is het zaak om nog zo veel mogelijk les te geven. Door de evaluaties helemaal naar het einde van juni te schuiven. Waarom zelfs niet in het begin van juli?”

De vakbonden reageren woest dat die denkpiste niet eerst met hen werd doorgesproken. “Als de minister op deze manier naar de bereidwilligheid wil polsen, zit hij zeer verkeerd”, waarschuwt Marnix Heyndrickx van het VSOA Onderwijs. “We leven in ongeziene tijden. Leerkrachten halen alles uit de kast om hun leerlingen mee te krijgen. De helden – zoals Ben Weyts onze leraren noemt – zo belonen, is echt een kaakslag. De veiligheid van de leerlingen en de leraren is prioritair. Verloren tijd kan je niet inhalen, maar er zijn wel oplossingen. Inhaaltrajecten op scharnierjaren zoals de zesdejaars. Of je kan werken met graadevaluaties. Er zijn echt wel alternatieven.”

Coronavakantie

Ook de christelijke vakbond COC zit op die lijn. “Leraren zijn massaal aan het werk om de fase van preteaching op te starten na de paasvakantie. Zij ervaren dit idee als een gebrek aan respect voor de inzet van het personeel én de leerlingen”, zegt Koen Van Kerkhoven. “Gaan drie à vier dagen nu werkelijk het verschil maken?”

“Wat ons betreft duurt een schooljaar veertig weken. Dat is wettelijk zo bepaald, en bij mijn weten is het schooljaar dit jaar niet ingekort”, zegt Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD. “Leerlingen en leerkrachten hebben keihard gewerkt. Dat gebeurde misschien op een andere manier, maar van een coronavakantie was absoluut geen sprake. Ze verdienen de vakantie om tot rust te komen.”

En ook van de oppositiebanken in het Vlaams Parlement komt kritiek. “Ze leren niet”, zegt SP.A’er Steve Vandenberghe. “Je moet éérst overleg voeren, een gedragen beslissing nemen en dan pas communiceren. Weyts doet het omgekeerde. Dit is dezelfde fout die gemaakt is bij de woon-zorgcentra. De minister laat wat ballonnetjes op, zet het onderwijsveld op zijn kop en weet niet eens waar hij zal uitkomen. Terwijl we nu net heldere communicatie nodig hebben.”

Optie, geen verplichting

Maar elders kan Weyts wel op steun rekenen. De onderwijsverstrekkers bijvoorbeeld zien wél mogelijkheden in een verlenging van het schooljaar. “Het is een optie, geen verplichting”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO). “De leerkrachten spannen zich nu enorm in, en als dat kan helpen om de leerlingen maximaal de leerstof te laten verwerven, dan is het goed dat de mogelijkheid daartoe gecreëerd wordt.”

Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, heeft er ook wel oren naar. “We willen allemaal de resterende tijd zo goed mogelijk benutten. Het is uiteindelijk aan de scholen om die beslissing te nemen.”

En in de Vlaamse meerderheid ziet Open VLD zo’n verlenging wel zitten. Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht roept op tot dialoog. “We zijn het verplicht aan onze leerlingen, ouders en leerkrachten om alle mogelijke pistes te bekijken hoe we dit schooljaar goed kunnen afronden. Ik betreur de overhaaste reacties aangezien ik overtuigd ben dat we allemaal hetzelfde doel nastreven.”

Weyts zelf benadrukt dat het om een suggestie gaat. “Het zijn de scholen en de lerarenkorpsen die het laatste woord hebben. 30 juni valt dit jaar op een dinsdag. Daarom stelde ik voor om de rest van die week voor evaluaties te gebruiken.”