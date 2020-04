Een gedisciplineerde stormloop

Om acht uur gisterochtend opende Brico in Wondelgem voor het eerst sinds weken de deuren. Al om kwart over zeven stond er een lange wachtrij. “Uiteindelijk stond er een rij van vijftig personen met een kar, daarnaast stond nog een andere rij te wachten voor een kar”, zegt zaakvoerder Ronald Van Loo.

Eén van de vroege vogels was Jan Meulders, die al om kwart voor zes wachtte voor de Brico Plan-it in Antwerpen. “Ik ben havenarbeider en mijn nachtshift zat er net op, dus heb ik maar geduldig gewacht. Ik had geen zin om in de namiddag een uur te moeten aanschuiven, dan liever nu. Als ik thuis kom, kruip ik voor een paar uur in mijn bed en straks kan ik eindelijk aan de afwerking van mijn zolder beginnen. De ramen moeten worden afgewerkt, de muren geschilderd. Alles heeft een maand stilgelegen.”

Ook bij Brico Plan-it in Gent konden klanten niet langer wachten, wat iets voor acht uur leidde tot een wachtrij over de hele lengte van het parkeerterrein. “Maar iedereen hield zich aan de regels”, zegt winkeldirecteur Steven Inghels. “De mensen hielden afstand. Ik heb ze één voor één geteld, om het overzicht te behouden en de veiligheid te kunnen garanderen.”

Jan Van der Perre

“De mensen zijn de regels duidelijk al gewoon”, zegt ook Stefaan Degryse, winkelassistent bij Hubo in Torhout, waar slechts vijftien mensen tegelijk binnen mochten. “Ze bleven netjes achter de klaarstaande nadars en hielden voldoende afstand van elkaar.”

Om de wachtrijen voor te zijn, opende het populaire tuincentrum Floralux zaterdagochtend al om half acht weer de deuren. “Toch stonden toen al verschillende klanten aan te schuiven”, zegt communicatieverantwoordelijke Fien Ternest. Zaterdagochtend bleef het al bij al nog redelijk rustig. “Het slechte weer en het feit dat onze Franse klanten de grens niet mogen oversteken zal daar zeker een invloed op hebben.” Veel Fransen probeerden ’s morgens toch de oversteek te maken richting Dadizele, maar botsten op een grote politiecontrole aan de grensovergang.

Lokale winkels

Intussen klagen kleine, lokale bedrijven en speciaalzaken de oneerlijke concurrentie aan. Dat zij hun deuren niet mogen openen, zoals pas vrijdagavond bleek na publicatie van het Ministerieel Besluit in het Staatsblad, zet kwaad bloed bij onder meer Toon Bossuyt, CEO van verfbedrijf Boss Paints met zestig winkels onder de naam Colora. “Wij hebben ons de voorbije dagen uit de naad gewerkt om zaterdag veilig open te gaan. Nu vrijdagavond bleek dat dat niet kan, zijn we ontgoocheld. Waarom mogen grote ketens – vaak in buitenlandse handen – wel open en kleine lokale, bedrijven niet?”

Mobiliteitsfederatie Traxio klaagde eerder de concurrentievervalsing aan. “Fietshandels moeten gesloten blijven maar doe-het-zelfzaken en supermarkten mogen wel open zijn en verkopen fietsen op het ogenblik dat er een grote vraag naar is. Dat is oneerlijke concurrentie”, zei Filip Rylant van Traxio. (red, blg)