Niemand minder dan Edin Dzeko schiet KV Oostende te hulp: topspits veilt gedragen truitje ten voordele van noodlijdende kustploeg

KV Oostende beleeft woelige tijden. De kustploeg kreeg geen licentie, zit in financiële geldnood en moet vrezen voor de toekomst van de club. In afwachting van een mogelijk nieuwe kandidaat-overnemer en de beslissing van het BAS (10 mei) sprongen al enkele ex-spelers in de bres met geldinzamelingen. Met topspits Edin Dzeko, momenteel actief bij AS Roma, doet nu ook een opvallende naam zijn duit in het zakje.

Edin Dzeko, ex-Wolfsburg en ex-Man City, veilt speciaal voor KVO een gedragen shirtje dat hij droeg tijdens de heenwedstrijd van de zestiende finales tussen AS Roma en KAA Gent in de Europa League. De spits handtekende het shirt en schreef de boodschap “for KVO”.

Voor de link tussen de kustploeg en de Bosnische aanvaller is het niet ver zoeken. Hoofdcoach Adnan Custovic kent Dzeko persoonlijk en speelde in 2007 zelf nog samen in de nationale ploeg. Wie wil bieden op het gedragen shirt van Dzeko kan dat doen via de volgende link.

Eerder zette assistent-coach Franck Berrier samen met enkele ex-spelers (waaronder Fernando Canesin, Didier Ovono en Sébastien Sani) al een financiële actie op poten. Daarnaast organiseerde ook de supportersfederatie ‘Kustboys’ een geldinzameling.