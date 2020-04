Oostenrijk overweegt om grenzen in zomer te openen voor toeristen

Oostenrijk overweegt om deze zomer toeristen uit Duitsland en andere landen, die het coronavirus onder controle hebben, toe te laten. Dat heeft minister van Toerisme Elisabeth Koestinger verklaard.

Oostenrijk trekt jaarlijks heel wat Duitse toeristen. Die waren goed voor meer dan 30 procent van het totale aantal toeristen die het land vorige zomer bezochten, blijkt uit officiële cijfers.

“De vrijheid om te reizen blijft de komende maanden beperkt. Maar als landen, zoals Duitsland, goed op schema liggen, is er een concrete mogelijkheid om tot bilaterale overeenkomsten te komen”, verklaart Koestinger aan de krant Die Presse.

De conservatieve minister zei dat vele Oostenrijkers overwegen om eerder in eigen land op vakantie te gaan dan naar populaire bestemmingen als Italië of Griekenland te trekken. “Desondanks zullen we verliezen te slikken krijgen zonder onze buitenlandse gasten”, waarschuwt Koestinger.

Tegen het einde van april wil de Oostenrijkse regering een plan klaar hebben voor de geleidelijke heropstart van restaurants en het toerisme.