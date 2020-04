Nieuwe simulatie van ‘National geographic’ toont aan: “Vlaanderen krijgt het klimaat van Toscane”

Hete zomers en milde winters. Dat zou wel eens de norm kunnen worden in ons land, zo schrijft National geographic. Het tijdschrift bracht de verwachte klimaatverandering in kaart en toont wat dat in de praktijk zou betekenen. Volgens een nieuwe simulatie zouden de Belgische steden tegen 2070 een Italiaans klimaat kunnen krijgen.

Momenteel bevindt België zich in een gematigd klimaat: met warme zomers, milde winters en regen het hele jaar door. Gemiddelde temperaturen zijn niet hoger dan 22 graden en niet lager dan 0 graden.

Voor grote stukken in België zou dat wel eens kunnen veranderen, zo blijkt uit de nieuwe simulatie. Zeker voor Midden-België, Oost-Vlaanderen, Limburg, Brussel en Antwerpen zou dat veranderen naar een klimaat met hete zomers. Tegen 2070 zou Brussel meer aanvoelen als de Italiaanse stad Cingoli, net ten oosten van Toscane. En Brugge zou meer naar Lauria (Basilicata) gaan.

In de winters zou er meer neerslag vallen, in de zomers minder. Een tendens die trouwens wereldwijd te zien is. De verschillen tussen natte en droge periodes worden extremer, wat dan weer vaker tot overstromingen en droogtes zou leiden.

Nog volgens de simulatie zouden de kust en het zuidoosten van België - met onder andere de Ardennen - grotendeels gespaard blijven van verandering.

Foto: National Geographic

De gemiddelde temperatuur zal stijgen, zowel in de winter en de zomer. In de winter ligt de gemiddelde temperatuur nu tussen de 0,3 en de 6 graden, tegen 2070 zou dat tussen de 4 en de 9 graden liggen. In de zomer hebben we nu een gemiddelde tussen de 12 en de 23 graden, dat zou stijgen naar 16 tot 27 graden. Ook het aantal extreem warme dagen, met temperaturen boven de 35 graden, zou stijgen. Nu hebben we dat maar heel uitzonderlijk, tegen 2080 zullen we zo gemiddeld twee dagen per jaar hebben.

Een pak veranderingen dus, maar toch oordeelt National geographic dat ons land zich daar vrij goed aan zal aanpassen en dat we er niet zo erg onder zullen leiden zoals enkele - armere - landen wel zullen doen als er geen maatregelen worden genomen.

