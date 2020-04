Vakbonden spoorwegpersoneel boos op NMBS: “maken misbruik van de crisis”

De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) is niet te spreken over de verplichte opname van opgebouwde rust- en compensatiedagen, dat schrijft de De Zondag. “NMBS maakt misbruik van de coronacrisis om achterstand weg te werken.”

Veel minder pendelaars en iedereen moet in zijn kot blijven, dus zijn ook heel wat activiteiten bij de NMBS stilgevallen. Werknemers die over de laatste jaren heel wat rust- en compensatiedagen opgebouwd hadden, worden nu gevraagd die maximaal op te nemen. “Dat zijn dagen die ze opgebouwd hebben omdat er een nijpend personeelstekort was. Dat zijn compensatiedagen om eens een uitstap met het gezin te maken en niet om tuis in quarantaine te zitten”, zegt Joachim Parmentier in De Zondag.

Ook de socialistische vakbond vindt het een spijtige zaak. Wettelijk doet NMBS alleszins niets verkeerd. Barbara Kielbaey, persverantwoordelijke van HR-Rail, verwijst naar het wettelijk kader waarbinnen dit gebeurt: “Bij een vermindering van het werk proberen we om de opgebouwde verlofdagen uit het verleden weg te werken. Deze beslissing werd eerder genomen in overleg met de erkende vakbonden.”