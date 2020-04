Als Romelu Lukaku een Q&A doet op sociale media geeft hij Anderlecht altijd hoop: “Natuurlijk!”

We vervelen ons allemaal wel eens in deze coronatijden. Zo ook Romelu Lukaku. Maar daarvoor vond de Rode Duivel een oplossing: een Q&A op Twitter.

Iedereen kon een vraag stellen aan de spits van Inter. Ruim 5.700 keer werd er gereageerd op zijn originele tweet. Lukaku koos uiteraard zelf welke vragen of opmerkingen hij beantwoordde. Zoals welke goal voor de Rode Duivels hij het meest speciaal vond. “Nummer vijftig, omdat het op de verjaardag van mijn moeder was”, aldus ‘Big Rom’. Of zijn favoriete vakantiebestemming: “LA”.

Maar geen Q&A zonder een vraag over Anderlecht. Begin maart deed hij iets soortgelijks op Instagram en toen kwam de vraag of en wanneer hij terugkeert naar Brussel. “Op m’n 34ste, denk ik”, antwoordde hij toen. “En nog voor minstens twee jaar”, met een verwijs naar… Michael Verschueren.

Deze keer was de vraag of Lukaku ooit zou terugkeren naar Anderlecht zoals Vincent Kompany. “Natuurlijk”, was het antwoord.

Lukaku legde verder het grootste verschil uit tussen de Serie A en de Premier League. “Tactisch word je hier elke week getest. Het tempo in Engeland ligt dan weer hoger.” Op de vraag of hij ooit in de Amerikaanse MLS zou gaan spelen, antwoordde ‘Big Rom’ mysterieus met een knipogende emoticon. Verder blijkt onze landgenoot fan te zijn van Man United-talent Mason Greenwood en keek hij als kind naar Dragonball. Over zoontje Romeo zei hij dat hij hoopt dat die vooral gezond en gelukkig wordt. Antonio Conte gaf volgens Lukaku dan weer de beste speech ooit in tijdens de rust van de Milanese derby bij een 2-0-achterstand aangezien Inter met 2-4 zou winnen.

En wie zich afvraagt naar welke muziek ‘Big Rom’ luistert...