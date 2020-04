Politie legt coronafeestje stil waarop zelfs vuurwerk werd afgestoken: “Totaal onaanvaardbaar gedrag”

Zelzate - De lokale politie van Zelzate heeft zaterdagavond een coronafeestje stilgelegd. De feestvierders gingen allerminst subtiel tewerk...

Op het feestje in een huis in de Koningin Fabiolalaan waren tien personen aanwezig: zes bewoners en vier gasten. Rond 22.15 uur werden de buurtbewoners opgeschrikt door een reeks luide knallen. Alsof een feestje bouwen in deze coronatijden nog niet genoeg is, besloot het gezelschap enkele vuurwerkpijlen af te steken.

Niet veel later kwamen enkele ploegen van de lokale politie ter plaatse. Zij waren verwittigd door een buurtbewoner. “De politie was snel ter plaatse en heeft het feestje meteen stilgelegd”, zegt burgemeester Brent Meuleman (SP.A). “Onmiddellijk zijn ook de nodige pv’s opgemaakt. Een feestje houden in deze periode is niet slim. Dat is zelfs nog te zacht uitgedrukt. Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag, zeker in tijden waarin gezondheidsmedewerkers zware inspanningen leveren tegen het virus en elke dag levens redden. Dan is het zeer asociaal om een feestje te geven, uiterst dom en volledig onverantwoord.”

Het is de eerste keer dat de politie een feest moet stilleggen in Zelzate. “Dit is een zeer spijtige zaak, zeker voor alle andere inwoners van de gemeente die de maatregelen wel goed naleven en respecteren. Iedereen in de gemeente is ook op de hoogte over wat wel en niet kan, dus het mag zeker geen excuus zijn dat men niet wist dat dit niet kon. We hebben zwaar ingezet op informatie en communicatie en dan is het jammer dat er enkelingen zijn die zo’n gedrag vertonen.”

