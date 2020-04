OVERZICHT. Zo zien de coronamaatregelen in andere landen eruit

De nationale veiligheidsraad heeft de coronamaatregelen voor België verlengd tot en met 3 mei. Maar wat doen onze buurlanden? En zijn er landen die nog langer in lockdown blijven? En welk land bouwt de maatregelen langzaam af? Een overzicht.

Italië

Italiaans premier Giuseppe Conte. Foto: REUTERS

Italië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld en kwam op 9 maart met een duidelijke boodschap naar buiten: blijf simpelweg in uw kot. Op 22 maart werden de regels verstrengd tot een lockdown in Chinese stijl en mochten enkel supermarkten, apotheken, postkantoren en banken nog openblijven. Ook sporten, alleen een rondje gaan lopen, was niet langer mogelijk.

Maar na vijf weken in lockdown versoepelde de Italiaanse regering van premier Giuseppe Conte de maatregelen dan toch: boekenwinkels en winkels met kinderkleding mochten de deuren weer openen, op voorwaarde dat de regels rond ‘social distancing’ werden nageleefd. Voor de andere niet-essentiële winkels bleven de rolluiken dicht, al bestaan er wel een reeks uitzonderingen op de regels, ingevoerd door de verschillende regio’s.

Om het verwarrend te maken opent Ligurië zijn jachthaven weer. Lazio daarentegen houdt zijn boekenwinkels toch nog een week langer dicht. In Toscane moet je minstens 1,8 meter afstand houden van elkaar in plaats van de gebruikelijke anderhalve meter.

Voor een ding zijn de Italianen het wel eens: de algemene lockdown geldt (minstens) nog tot zondag3 mei.

Frankrijk

Frans president Emmanuel Macron Foto: Tobias Hase/dpa

President Emmanuel Macron wond er in een toespraak geen doekjes om: de strikte lockdown werd met vier weken verlengd, tot maandag 11 mei. De Fransen zitten al sinds 17 maart in lockdown, alle scholen, cafés, restaurants, musea ... zijn sindsdien gesloten en alle publieke bijeenkomsten verboden.

Vanaf 11 mei moet het mogelijk zijn om geleidelijk over te gaan tot een heropening van de scholen en de kinderopvang. In het hoger onderwijs worden de lessen niet voor de zomer hervat. Voor de examens daar moet nog een regeling worden uitgewerkt.

Ook bedrijven zullen vanaf 11 mei weer de deuren kunnen openen. Maar de cafés, restaurants en musea blijven nog even dicht. Tot midden juli kunnen er ook geen grote festivals plaatsvinden en ook de grenzen met de buurlanden blijven tot nader order gesloten.

Een verlaten Promenade des Anglais in Nice. Foto: Photo News

Spanje

Premier Pedro Sánchez Foto: EPA-EFE

Spanje is samen met Italië, de Verenigde Staten en Frankrijk een van de zwaarst getroffen landen in deze coronacrisis. Het land ging op 14 maart in algemene lockdown en verlengt de maatregelen tot en met zaterdag 9 mei. Volgens premier Pedro Sánchez worden de beperkingen voor kinderen vanaf 27 april iets minder streng: zij zullen “gelimiteerd” naar buiten mogen gaan.

Ook werden de maatregelen al eens versoepeld, op 13 april. Zo mogen werknemers van niet-essentiële sectoren, zoals de industrie en de bouw, hun huis weer uit om te gaan werken. Maar alleen als ze op hun werkplek voldoende afstand van hun collega’s kunnen bewaren. Ook een aantal grote bedrijven mocht opnieuw de deuren openen.

Mondkapjes en handschoenen dragen worden waarschijnlijk verplicht voor wie gebruikmaakt van het openbaar vervoer. Ook in de supermarkt of op de werkvloer zouden ze de norm worden.

Nederland

Nederlands minister-president Mark Rutte Foto: AFP

Onze noorderburen willen het - net als onze politici - geen echte lockdown noemen, maar toch namen ze sinds 12 maart gaandeweg meer en meer maatregelen. Toen werd aan de Nederlanders gevraagd om zo veel mogelijk van thuis te werken en werd er aanvankelijk een verbod ingevoerd op bijeenkomsten van meer dan 100 mensen. Langzaam maakte de Nederlandse regering de maatregelen strenger: de ondergrens van 100 personen verdween en alle bijeenkomsten werden tot en met 1 juni verboden.

Scholen, sportcentra en horeca gingen dicht en wie geen anderhalve meter afstand hield, kon een gepeperde boete verwachten. Jonge kinderen (tot en met twaalf jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buiten spelen, onder toezicht van een ouder/voogd. Ook winkels blijven open als ze de regels van ‘social distancing’ in acht nemen.

Op 21 april komt de Nederlandse regering samen om te kijken of de maatregelen versoepeld kunnen worden.

Duitsland

Bondskanselier Angela Merkel Foto: EPA-EFE

Bondskanselier Angela Merkel en de zestien leiders van de deelstaten hebben de coronamaatregelen tot minstens 3 mei verlengd. Kleinere winkels en retailers met een winkeloppervlakte tot 800 vierkante meter mogen hun deuren op maandag 20 april weer openen. Hetzelfde geldt voor auto- en fietsverkopers, boekhandelaars, telecombedrijven en meubelzaken. Maar ook hier gelden strikte voorwaarden: het aantal bezoekers wordt beperkt en alle hygiënische voorschriften moeten strikt worden opgevolgd. Het dragen van mondmaskers wordt niet verplicht, maar wel aangeraden.

Winkels met een grotere oppervlakte, kappers, dierentuinen, bibliotheken en archieven mogen op 4 mei opnieuw klanten ontvangen. Ook de kinderdagverblijven, (hoge)scholen en universiteiten sluiten zich daarbij aan. Fitnesscentra, gebedshuizen en horeca blijft voorlopig dicht. Grote evenementen zijn dan weer verboden tot 31 augustus.

Het maken van reizen en dagtrips wordt sterk afgeraden: wie zonder dringende reden langer dan 72 uur buiten Duitsland verblijft, moet bij zijn of haar terugkeer twee weken in thuisquarantaine.

Verenigde Staten

Foto: Photo News

In de Verenigde Staten beslissen de staten zelf hoe ver de maatregelen gaan, maar tot 30 april geldt wel overal social distancing: groepen van meer dan tien mensen zijn te vermijden en aan ouderen wordt gevraagd om thuis te blijven. 42 van de 50 staten hebben een effectieve lockdown aangekondigd. In 43 staten zijn de scholen gesloten. Niet-essentiële reizen zijn verboden.

President Trump zegt wel dat de piek voorbij is en dat hij de coronamaatregelen in drie fases wil afbouwen. Een eerste fase van versoepeling kan van start gaan als er gedurende twee weken een daling in het aantal nieuwe besmettingen is. Dan mogen kerken, fitnesscentra en bioscopen beperkt weer open.

Als dan na twee weken het aantal besmettingen nog steeds daalt, kan fase twee van het stappenplan ingaan: de horeca mag weer - onder voorwaarden - werken, en ook scholen en crèches mogen dan hun deuren weer openen. Een exacte datum op deze versoepelingen wou Trump echter niet plakken. Die verantwoordelijkheid legde hij bij de gouverneurs.

China

China heeft ondertussen de epidemie onder controle. Toch blijven er nog heel wat maatregelen van kracht. Het dragen van een mondmasker is op veel plaatsen verplicht. Massa-evenementen worden uitgesteld of afgelast. Voor verplaatsingen binnen China is het openbaar vervoer in veel steden en provincies nog beperkt. Het aantal passagiers op metrolijnen en in metrostations kan beperkt worden op de piekuren. In bepaalde steden dient men zich te identificeren (soms via QR-code) voor het openbaar vervoer en wordt de temperatuur van passagiers gemeten. Het binnenlands vliegverkeer opereert met beperkte capaciteit.

Een strand in Hongkong lokt opnieuw heel wat volk. Foto: AFP

Denemarken

Deens premier Mette Frederiksen. Foto: AP

De maatregelen die Denemarken op 17 maart opgelegde, zijn inmiddels versoepeld. Exact een maand na de lockdown kondigde de regering aan dat kinderdagverblijven, kleuterscholen en lagere scholen de deuren mochten openen. Het verbod op samenkomsten van meer dan tien mensen werd dan wel weer verlengd, tot maandag 11 mei. Voor uitvaartplechtigheden wordt een uitzondering gemaakt.

Op maandag 20 april gaan ook kappers, tandartsen, kinesisten en rijscholen weer open. In kapperszaken en andere kleine bedrijven moeten de gezondheidsmaatregelen rond hygiëne en ‘social distancing’ wel worden opgevolgd. Anders moeten ze gesloten blijven en vallen ze weer terug op overheidssteun.

Middelbare scholen, universiteiten, restaurants, cafés en concertzalen moeten voorlopig de deuren dicht houden. Grote publieke evenementen zijn alvast tot eind augustus verboden.

Rusland

Russisch president Vladimir Poetin Foto: Photo News

Rusland gooide op 30 maart alle grenzen dicht om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Lang leek het land van Vladimir Poetin te ontsnappen aan de pandemie, maar toen ook daar de besmettingen snel toenamen, sloot de president de grenzen.

Inmiddels heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad Moskou het uitgaansverbod verlengd tot 1 mei. Aanvankelijk gold het verbod tot 19 april, maar Andrej Sobjanin zag zich gedwongen dat te verlengen.

Alleen mensen die naar hun werk of naar de dokter moeten, kunnen zich verplaatsen. Ze moeten daarvoor wel een pasje aanvragen bij de gemeente, anders riskeren ze een forse boete. Mensen mogen daarnaast wel boodschappen doen, de hond uitlaten en het vuilnis buitenzetten. Wandelen of buiten sporten is verboden.

Verenigd Koninkrijk

Boris Johnson en zijn zwangere vriendin Carrie Symonds liepen zelf het coronavirus op. Foto: AFP

Het Verenigd Koninkrijk ging in lockdown op 23 maart. Te laat, volgens internationale experts. Het aantal besmettingen steeg razendsnel en ook de dodentol ging dezelfde richting uit. Premier Boris Johnson maande de Britten dan toch aan om massaal thuis te blijven en gaf met videogesprekken het goede voorbeeld. Tot hij zelf geveld werd door de ziekte en op intensieve zorgen terecht kwam. Hij werd tijdelijk vervangen door minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Raab verlengde afgelopen vrijdag de maatregelen tot 7 mei: alle niet-essentiële winkels moeten de deuren gesloten houden en ook de Britten moeten in hun kot blijven. Afspreken met vrienden of familieleden is uit den boze. Bibliotheken, speeltuinen en religieuze gebouwen zijn dicht. Parken blijven wel open, maar het is niet toegestaan om er met meer dan twee mensen samen te komen.

Foto: Photo News

Oostenrijk

De Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen Foto: EPA

De Oostenrijkers, die sinds 16 maart moesten binnenblijven, kregen na Pasen weer wat vrijheid. Het was meteen het eerste Europese land dat de opgelegde maatregelen versoepelde. Op 14 april gingen kleine winkels (van maximaal 400 vierkante meter), doe-het-zelfzaken en tuincentra opnieuw open. Onder strikte voorwaarden.

Zo moet het aantal klanten beperkt blijven, moet er regelmatig worden gedesinfecteerd én moet iedereen mondmaskers dragen. Dat geldt ook voor iedereen die met het openbaar vervoer reist. Tot eind april mogen Oostenrijkers niet zomaar hun woning uit. Op 1 mei mogen ook alle andere winkels en kappers opnieuw de deuren openen, vanaf half mei misschien horeca en scholen. Tot eind juni zijn evenementen sowieso verboden.

Oostenrijk overweegt ook om deze zomertoeristen uit Duitsland en andere landen, die het coronavirus onder controle hebben, toe te laten, aldus minister van Toerisme Elisabeth Koestinger.

Israël

Waarnemend premier Benjamin Netanyahu Foto: REUTERS

Waarnemend premier Benjamin Netanyahu heeft de coronamaatregelen op 18 april voor Israël versoepeld. “We hebben erg weinig sterfgevallen en we staan er goed voor. Daardoor is het mogelijk dat we de regels wat aanpassen”, aldus de regeringsleider. Vanaf zondag 19 april versoepelen de maatregelen “verantwoord en gradueel”. Ongeveer 30 procent van de Israëliërs, in plaats van 15 procent, mag dan weer aan het werk.

Groepen van tien mensen of minder mogen weer bijeenkomen, als ze zich aan alle maatregelen houden en minstens twee meter bij elkaar vandaan blijven. Mondmaskers zijn nog steeds verplicht. Buitenshuis sporten mag alleen in de nabije omgeving van de woning met maximaal één ander iemand. De overige maatregelen blijven wel van kracht.

Binnen twee weken valt de beslissing of er verdere versoepelingen komen. Het land ging op 20 maart officieel in lockdown.

Marokko en Algerije

De Marokkaanse regering verlengt de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De lockdown blijft tot zeker 20 mei van kracht, exact twee maanden na de afkondiging van de noodmaatregelen op 20 maart. Mensen mogen hun huizen in de meeste gevallen alleen verlaten om levensmiddelen of medicijnen te kopen. Scholen, moskeeën en veel winkels zijn dicht. Dragen van een mondmasker is verplicht.

De Algerijnse regering van haar kant heeft ook beslist de lockdown te verlengen, in dit geval tot 29 april.

Business as usual in Zweden Foto: AP

Zweden

Alhoewel er in Zweden ook besmettingen zijn vastgesteld, blijft het land zonder al te ingrijpende maatregelen. Enkel evenementen van meer dan 50 mensen werden voorlopig uitgesteld.