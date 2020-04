Miguel Wiels scherp voor leerkrachten: “Geen loonverlies en 7 weken nauwelijks moeten werken”

Muzikant Miguel Wiels heeft zich op Instagram kritisch uitgelaten over de leraren die het schooljaar niet willen verlengen. Maar daar kreeg hij zelf bakken kritiek op.

“Geen weekje willen doorwerken in juli? Geen loonverlies en nauwelijks moeten werken in 7 weken. Leg dat maar eens uit aan alle hardwerkende, bloedende zelfstandigen. En aan mijn muzikanten en crew zonder werk en inkomsten, beste vakbond. #foei”, klinkt het streng op Instagram. Wiels postte de tekst samen met een screenshot van de nieuwsartikelen waar de onderwijsvakbonden furieus reageren op enkele uitspraken van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Op het bericht kwamen 1.136 likes, maar ook meer dan 300 reacties die wijzen er op dat Wiels te kort door de bocht gaat. “Ik ben leerkracht, in het buitenland, en heb de afgelopen weken nog nooit zo hard gewerkt als ervoor. Elke dag filmpjes maken, editen, posten. De leerlingen motiveren, e-mailen, zoom calls... ik sta op om 7u en stop met werken om 20u. Sorry Miguel, maar ik werk harder dan voorheen”, klinkt het bij de ene. “Wat een trieste reactie... Lang niet iedereen denkt er zo over! Ik doe de laatste weken keihard mijn best om er te zijn voor mijn leerlingen en hen zo goed mogelijk te helpen, opvang voorzien, filmpjes maken ... En het is voor ons ook helemaal nieuw en er kruipt veel tijd in maar ik doe het elke seconde met liefde voor mijn beroep. Jammer dat er zo weinig/geen respect is voor onze job... #teleurstellend #foei!”, reageert de ander.

Wiels haastte zich uiteindelijk om zich (deels) te verontschuldigen. “Had niet mogen veralgemenen naar heel korps, er zijn inderdaad veel leerkrachten die elke dag hard hun best doen. Zoals juf Leen. Of juf Freya. Ik bedoelde niet dié mensen, maar hun bekrompen en wereldvreemde vakbond. Er volgen na die mogelijke extra week dus namelijk nog zeven extra weken waarin er ‘minder’ (beter dan nauwelijks) moet gewerkt worden”, besloot hij uiteindelijk.