Donald Trump heeft het over China, maar vooral België valt op (en helaas niet op een goede manier)

“Gelooft iemand echt dit cijfer?” Dat vroeg Donald Trump zaterdag tijdens een coronabriefing in het Witte Huis. De Amerikaanse president wees op een pancarte naar het aantal coronadoden per 100.000 inwoners in China. Dat bedraagt officieel 0,33, maar dat is een zware onderschatting volgens Trump. Wat - voor ons - echter nog meer opviel aan de pancarte: helemaal bovenaan prijkt België, met 45,20 coronadoden per 100.000 inwoners.

Deborah Birx, immunoloog en adviseur van het Witte Huis, was bezig aan haar coronabriefing toen ze plots werd onderbroken door de president. Trump geloofde het “officiële” cijfer van China (en Iran) duidelijk niet en zei dat het land de impact van het coronavirus bewust te laag inschat. Ook Birx zelf, die zich doorgaans normaal gezien ver van de politiek getinte uitlatingen van de president houdt, stelde de cijfers in vraag.

Op de foto die werd genomen van de briefing valt voor ons echter één ding veel meer op: het land met het meeste coronadoden per 100.000 inwoners (45,20) is België. Meer dan Spanje (42,81), Italië ( het exacte aantal is niet te zien op de foto) en de Verenigde Staten (11,24): de drie landen met in totaal het meeste coronadoden (en meeste besmettingen). Dat België heel hoog in deze lijst stond, was al bekend, maar deze foto betekent toch weer een klap voor ons imago.

