Doe-het-zelfzaak moet drie uur na heropening sluiten na klacht van onbekende: "Oneerlijk"

Deinze / Nevele - Drie uur nadat de familie Van Kerkhove in het shoppingcenter Driespoort de deuren van hun doe-het-zelfzaak opende voor klanten, liet de politie na een klacht van een onbekende de zaak alweer sluiten. Voor de familie die al 30 jaar lang een zaak runt, eerst aan het station en nu in Driespoort, kwam de klap hard aan. Vooral omdat hun handelszaak sedert vrijdagavond wel degelijk over een vergunning beschikte.

Dochter Kimberley en moeder Petra zijn er het hart van in: “Volgens de statuten zijn wij ingeschreven als doe-het-zelfzaak. Dat is al meer dan 30 jaar zo”, zegt dochter Kimberly. “Om mee te zijn met alle nieuwe trends besloten wij enkele jaren geleden ook interieurartikelen aan te bieden."

Volgens de politie is dat juist het struikelblok geworden. "Tot vrijdagavond laat is er discussie geweest over wie kon openen en wie niet", aldus Kimberly. "Laat op de avond hebben wij dan de toestemming gekregen. Zaterdagvoormiddag is die regeling langs de telefoon en met mail bevestigd. Daarbij stond de vermelding dat de zonechef van de politie hiervan zou verwittigd worden. Intussen zorgden we dat we met alle veiligheidsvoorschriften in orde zouden zijn."

De familie investeerde onder meer in plexi-schermen voor aan de bureaus en bij het binnenstappen van de zaak werden affiches opgehangenmet de vermelding dat er handgel aanwezig was. "We kochten ook mondmaskers en handschoenen aan voor ons personeel en zorgden voor een aparte in- en uitgang, zodat het contact van de klanten tot een minimum werd beperkt."

"Geen jaloers type"

Na een half uur kreeg de winkel al een eerste keer de politie op bezoek. "Ze hebben alle papieren gecontroleerd en ons veel succes gewenst. Wij dachten dat we dan voorgoed vertrokken waren. Niets was minder waar want anderhalf uur later, rond 15.30 uur, stond de politie weer bij ons. Zij moesten terug controleren want er was een klacht neergelegd. Hetzelfde scenario speelde zich af als bij het eerste bezoek. Blijkbaar wonnen ze dan informatie in via de speciale coronalijn van de overheid. Na dat gesprek is er beslist dat we toch moesten sluiten, omdat we inderdaad ook interieur-artikelen zoals verlichting, behangpapier, rolgordijnen en keuken- en badkameraccessoires verkopen. Dat blijken zaken te zijn die niet onder de doe-het-zelfzaken vallen. Drie uur na onze opening was de winkel alweer gesloten.”

“Ik ben zeker geen jaloers type”, vervolgt Kimberly. “Ik wens van ganser harte dat alle winkels zo vlug als mogelijk mogen heropenen, maar ik vind het oneerlijk dat wij als kleine lokale ondernemer de deuren moeten sluiten terwijl grote ketens, zelfs met buitenlandse roots, wel open mogen blijven. Zeker omdat ze daar ook interieurartikelen verkopen. De overheid schreeuwt uit om massaal lokaal en Belgisch te kopen. Op die manier is dat niet mogelijk. Andere vraag blijft natuurlijk door wie en waarom er tegen ons klacht is ingediend en niet tegen de ketens. Ik vind dit zeer oneerlijk, zeer onduidelijk. Het maakt me triest en kwaad. De teleurstelling is groot.”