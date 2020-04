Rondjes rijden met quad draait uit op dodelijk ongeval: man van 27 komt om het leven

Deinze / Aalter / Oostrozebeke - In Poesele (Deinze) is zaterdagnacht een man van 27 om het leven gekomen nadat een quad kantelde tijdens een pleziertochtje met twee. Het gaat om de passagier, de bestuurder is intussen buiten levensgevaar.

Het ongeval gebeurde rond 0.30 uur in Poesele (Deinze). Twee mannen trokken op pad met een quad of een soort van quad die deels overdekt was. “Op een gegeven moment reden ze van de openbare weg af”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen. “Ze sloegen een straatje of oprit in van een bedrijf. Daar zijn ze rondjes beginnen draaien en op een gegeven moment is die quad gekanteld en de passagier om het leven gekomen. Het gaat om een man met geboortejaar 1993 en afkomstig uit Oostrozebeke. De bestuurder, van 1989 en uit Aalter, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen niet langer in levensgevaar.”

Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken. “Het voertuig is in beslag genomen, een verkeersdeskundige is aangesteld”, klink het nog bij het parket. “De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. Er zijn geen aanwijzigingen dat er een derde partij betrokken is. Het gaat om een tochtje met een quad waarbij er aanwijzigingen zijn dat er onvoorzichtig is gereden en de quad is gekanteld. Onderzoek zal verder inzicht geven.”

Wat de precieze band is tussen de quadrijders en het bedrijf maakt ook deel uit van het onderzoek. “Waarom ze precies daar dat straatje/die oprit zijn ingeslagen en dat bedrijf zijn opgereden wordt verder onderzocht”, aldus het parket.