Rectorverkiezingen aan VUB gestart met slechts één kandidaat

Aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is de stemronde voor de rectorverkiezingen officieel van start gegaan. Stemmen kan van 20 april tot en met 4 mei. Huidig rector Caroline Pauwels is de enige kandidate en zal zichzelf dus opvolgen.

Alle gewone hoogleraren en buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Brussel hadden tot 27 februari de kans om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe rectorverkiezingen. Het was weliswaar enkel Caroline Pauwels die zich als kandidaat inschreef voor een nieuw mandaat van vier jaar.

De stemronde die nu geopend is, en waaraan het academisch personeel, het administratief-technisch personeel en de studenten mogen deelnemen, wordt dus slechts een formaliteit. In september 2020, aan het begin van het nieuwe academiejaar, start rector Pauwels aan haar tweede ambtstermijn. Het zal haar tweede en laatste mandaat zijn, want het mandaat van een rector is slechts eenmaal hernieuwbaar.

In haar tweede termijn wil rector Pauwels de universiteit blijven naar voren schuiven als radicaal humanistisch, radicaal duurzaam en radicaal digitaal. Ze zal daarbij inzetten op een vereenvoudigde administratie, good governance en verantwoordelijk en ondernemend leiderschap, luidt het.

