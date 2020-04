Minder doden en ziekenhuisopnames afgelopen 24 uur

De afgelopen 24 uur zijn er in ons land 230 nieuwe coronadoden gemeld, zo blijkt zondag uit het dagelijks epidemiologisch bulletin van Sciensano. Dat aantal ligt onder het dodental van zaterdag: toen werden in België 290 bijkomende doden gemeld. Het totaal aantal sterfgevallen wegens COVID-19 stijgt zondag tot 5.683.

Van de 230 mensen bezweken er 76 in ziekenhuizen en 154 in woon-zorgcentra. Bij die laatsten gaat het vooral om vermoedelijke coronabesmettingen: amper 3,9 procent is bevestigd.

De afgelopen 24 uur werden daarnaast 265 bijkomende mensen opgenomen in het ziekenhuis. Ook dat zijn er minder dan de 303 nieuwe opnames die gisteren/zaterdag werden gemeld. Tegelijk werden 409 mensen ontslagen.

Daardoor liggen nu in totaal 4.871 mensen in het ziekenhuis met COVID-19. Van hen liggen er 1.081 op intensieve zorgen.

