Dertien bestuurders onder invloed achter stuur bij controle Brusselse lokale politie

Brussel - Bij controles op de niet-essentiële verplaatsingen die de politie Brussel Hoofdstad-Elsene zaterdagnacht heeft uitgevoerd, blijkt dat meer dan een op de tien bestuurders positief testte op alcohol. Er was ook een bestuurder die onder invloed was van drugs. De politie trok vier rijbewijzen meteen in.

De controles werden door verschillende patrouilles op verschillende plaatsen van het grondgebied van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene uitgevoerd tussen 22 uur ‘s nachts en 7 uur ‘s morgens in de nacht van zaterdag op zondag. In totaal werden 102 auto’s gecontroleerd. Twaalf bestuurders legden een positieve alcoholtest af en een bestuurder een positieve drugstest. De politie trok vier rijbewijzen meteen in.

De controle gebeurde in het kader van de coronamaatregelen en dus werden er ook 33 processen-verbaal uitgeschreven aan automobilisten die geen essentiële verplaatsingen maakten. Er waren ook nog twee personen die de gordel niet droegen en een bestuurder in opleiding die zonder begeleiding reed.

LEES OOK. Zo zien de coronamaatregelen in andere landen eruit