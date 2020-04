Gsm-mast aan voetbalterrein in Pelt in brand gestoken, mogelijk een actie tegen de uitrol van 5G in ons land

Pelt - In Pelt is zaterdagavond een gsm-mast aan een voetbalterrein in brand gestoken. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart.

De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg kreeg zaterdagavond rond 23.30 uur een melding van een brandende gsm-mast aan de voetbalterreinen van Sporting Grote Heide in Pelt. Leden van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie en een branddeskundige werden zondag naar Pelt gestuurd om een uitgebreid sporenonderzoek te verrichten. De lokale politie HANO deed de vaststellingen en het parket van Limburg is een onderzoek gestart.

Er zijn sterke vermoedens dat er kwaad opzet met de brand gemoeid is, maar dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. De draadafsluiting aan de zendmast bij de sportterreinen bleek doorgeknipt.

De mast in Pelt zou een 5G-testmast zijn. In Nederland en Groot-Brittannië is er een ware plaag van in brand gestoken gsm-masten. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Sommige complotdenkers zouden ook suggereren dat er een verband is tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkel bewijs voor. In Groot-Brittannië is de politie extra alert rond zendmasten.

Het parket van Limburg wilde zondag nog niet bevestigen of de brandende mast in Pelt ook in die context moet worden gezien. Het onderzoek naar de feiten in Pelt is pas opgestart.

Pelt is wel een van de dertig gebieden waar Proximus begin deze maand als eerste operator in ons land startte met de uitrol van 5G. Een woordvoerder van het telecombedrijf laat echter weten dat de gsm-mast in kwestie niet uitgerust is met 5G-technologie. “Het is geen mast van Proximus”, benadrukt hij.

