Geseinde drugdealer opgepakt in Ternat

Ternat -

De politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) heeft in Ternat een man opgepakt die, op bevel van een onderzoeksrechter in Oost-Vlaanderen, geseind stond met een bevel tot aanhouding wegens onwettige productie, bezit en verkoop van verdovende middelen. De arrestatie gebeurde al op dinsdag 14 april in de Sluisvijverstraat in Ternat. Het nieuws werd pas zondag bekendgemaakt.