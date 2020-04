Neen, je hoeft geen expert te zijn in elk schoolvak: tien tips voor ouders in tijden van ‘preteaching’

Vanaf maandag is er ‘preteaching’ voor uw schoolkinderen. Nieuwe leerstof, die later op school wel nog herhaald wordt. Maar hoe pak je dat aan als ouder, zo schooltje spelen aan het thuisbureau of de keukentafel? Moet je plots meester zijn over elk mogelijk schoolvak? En hoeveel uren spendeer je daar dan aan? Schoolmakers, een organisatie die scholen begeleidt in vernieuwing en verandering, maakte een draaiboek op. Wij distilleerden tien tips.