Een Premier League ‘achter gesloten deuren’ is niet zo simpel als het lijkt: “We spreken dan over 150-200 aanwezigen per match”

De Engelse voetbalwereld bloedt sinds de Premier League werd stilgelegd als gevolg van het coronavirus. Het is voorlopig gissen of en wanneer er weer gespeeld zal worden. Als dat al gebeurt, zal het grotendeels achter gesloten deuren zijn. Maar dat blijkt niet zo simpel.

Omwille van de coronacrisis ligt de Premier League stil sinds 13 maart. In totaal zijn er nog 92 wedstrijden af te werken, negen of tien per club. Vrijdag bespraken de clubs verschillende scenario’s om het seizoen af te maken, maar het is nog wachten op groen licht van de Britse overheid om opnieuw aan voetballen toe te komen. Het Liverpool van Divock Origi heeft nog twee zeges nodig voor een eerste landstitel in dertig jaar tijd.

Maar het is dus afwachten voor de vele voetbalfans over het Kanaal. Wat wel zeker is: als er een herstart komt, zal dat achter gesloten deuren zijn. Geen supporters in de Britse stadions dus bij wedstrijden. Maar ook dan wordt het een logistiek gepuzzel om alles veilig te laten verlopen.

ESPN sprak verschillende betrokkenen in het hele debat en kwam tot de conclusie dat er tussen de 150 en 200 mensen aanwezig zullen zijn bij een gemiddelde Premier League-wedstrijd.

“Mensen hebben geen idee hoeveel essentiële medewerkers je nodig hebt om een voetbalwedstrijd te laten doorgaan”, klinkt het. “Als of wanneer voetbal terugkeert, kijk je aan tegen 150 tot 200 mensen in een stadion. Dus het gaat niet gewoon over 22 spelers en de scheidsrechters. Je hebt bijvoorbeeld al minstens zes veiligheidsmensen nodig voor een match in de tweede klasse. In de grotere Premier League-stadions moet je dat maal vijf doen. Gewoon om aan de basisvoorwaarden te voldoen. De huidige coronaregels zullen dus minder streng moeten worden.”

ESPN stelt verder dat een club uit de Engelse Championship verwacht dat er bij een wedstrijd achter gesloten deuren 166 mensen aanwezig zullen zijn. “Qua rechtenhouders in de Premier League ga je al snel boven de 300”, aldus de Amerikaanse zender. “En ook de mensen die je niet ziet, zijn cruciaal om voetbalwedstrijden te laten doorgaan. Zoals elektriciens bijvoorbeeld. Of een materiaalman. En laten we de mensen achter de VAR niet vergeten.”