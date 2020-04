Minister Hilde Crevits denkt aan ‘pin’ in kledij om te meten hoeveel afstand we van elkaar houden

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) ziet heil in technologie die tot op enkele centimeters na kan meten hoe ver we ons van mekaar bevinden. In enkele bedrijven loopt vandaag een test met zo’n apparatuur. Indien vakbonden en werkgevers enthousiast reageren, dan kan worden nagedacht over een massaproductie, wat de prijs kan drukken. Dat heeft Crevits zondag laten verstaan in VTM Nieuws.

Nu de Nationale Veiligheidsraad een aantal winkels heeft toegelaten opnieuw de deuren te openen, weerklinkt ook in andere sectoren de roep om de activiteit weer op te starten. Ook minister van Werk Crevits hoopt dat alles snel weer naar de gewone toestand kan terugkeren.

Daarbij geldt het credo ‘veiligheid eerst’, benadrukte Crevits, die voor het eerst sinds haar quarantaine weer in een studio opdook. Daarvoor moet dus eerst een kader worden uitgewerkt - iets waar federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) momenteel aan werkt.

Pin

Belangrijk voor die veiligheid is de social distancing, zeg maar de bekende anderhalve meter afstand. Crevits merkte op dat er momenteel een test loopt met technologie van een spin-off van het onderzoekscentrum Imec. Het gaat om een pin die je op je kledij kan bevestigen en die tot op enkele centimeters na kan meten of iemand te dicht in je buurt komt en dan een signaal kan geven.

Zo’n toestel kost volgens de minister vandaag zowat 50 euro, maar bij een massale aankoop zou die prijs kunnen dalen tot enkele euro’s. Het toestel zou volgens de minister ook buiten de werkvloer van pas kunnen komen, bijvoorbeeld in de vrije tijd. Bovendien wil ze ook verder kijken dan morgen. “Mogelijk komt er in de toekomst nog een piek”, luidt het.

Crevits kwam ook terug op de pistes om de grote vakantie in te korten in het onderwijs. Ze benadrukte dat de leerkrachten momenteel keihard aan de slag zijn om manieren te zoeken om les te kunnen geven. “Laat werkgevers en werknemers samen met de minister van Onderwijs overleg plegen over hoe ze alle leerlingen kunnen bereiken. Nu ‘out of the blue’ voorstellen ‘kort in’ of ‘schaf af’ is voorbarig”, vindt Crevits.