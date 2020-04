Bestuurder knalt met 190 kilometer per uur (en met jointje in de hand) over de E19: politie start onderzoek

Zele - Een man uit Zele gaat zich zijn opmerkelijke rit op de E19 wellicht zwaar bekopen. Zondagochtend postte hij op het sociale mediakanaal TikTok een filmpje waarin “iemand” - mogelijk hijzelf - met 190 kilometer per uur over het middenvak van de E19 scheurt.

Op de achtergrond horen we een song van het Antwerpse rapfenomeen Yung Mavu: ‘Swervin on the E19 with a joint in my hand’, waarop de chauffeur ook meteen een aangestoken joint toont, net zoals in het nummer.

De man die het filmpje postte noemt zich Sven Baam, maar heet in werkelijkheid Sven V.N. en woont nog bij zijn ouders in Zele. Zijn moeder reageert verrast. “Is dat onze zoon? Ben je zeker? Zo ken ik hem niet”, zegt ze. Of hij soms drugs neemt en wel vaker veel te snel rijdt? “Toch niet op die manier hoor. Onze zoon is geen drugsverslaafde. Hij heeft gewoon werk.”

De jongeman zelf haalde zijn TikTok-post snel offline, maar dat gebeurde pas nadat de politie in het bezit kwam van het filmpje. “De Antwerpse wegpolitie bekijkt dit met het parket”, zegt de woordvoerster van de federale politie. “Deze zaak wordt vervolgd. Overdreven snelheid en drugsgebruik achter het stuur worden uiteraard niet getolereerd.”