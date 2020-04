Onderwijstopman OESO: “Zomervakantie moet ingekort worden”

Dirk Van Damme, onderwijstopman bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), wil de zomervakantie inkorten om de resterende schooltijd na het coronavirus zo veel mogelijk te benutten. Dat zegt hij in een interview met De Morgen. “Het is jammer dat de vakbonden onmiddellijk negatief reageren.”

“Alles bij elkaar is het leerproces zes tot acht weken onderbroken door het coronavirus en dat gaat littekens nalaten”, zegt Van Damme in de krant De Morgen. “De kloof tussen leerlingen, die in het afstandsonderwijs goed hun plan kunnen trekken en leerlingen, die niet de juiste ondersteuning hebben, zal groter worden.” Om dat op te vangen, stelt Van Damme voor om de zomervakantie optimaal te benutten. “Via zomerscholen bijvoorbeeld. Dan kunnen we leerlingen weer mee krijgen.”

Ook het voorstel van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om het schooljaar te verlengen en dus de acht weken vakantie in te korten, vindt Van Damme verdedigbaar. “Ik ben voorstander om dit schooljaar te verlengen en om het volgende eventueel sneller te laten starten. De overgebleven leertijd moet sowieso gemaximaliseerd worden.”

De reactie van de vakbonden, die meteen negatief reageren op het voorstel, vindt hij dan weer jammer. “Je zou in deze omstandigheden, nu zoveel beroepsgroepen het erg moeilijk hebben, toch een constructieve houding verwachten. Het is jammer.”