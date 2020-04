Plan B voor Lokeren als het failliet gaat: samengaan met VW Hamme

Als Sporting Lokeren failliet gaat, wil de vzw van de club samengaan met Vigor Wuitens Hamme, onder het stamnummer van de club uit tweede – maar volgend seizoen derde – klasse amateurs. En dat faillissement lijkt onafwendbaar, want Louis de Vries heeft nog altijd geen overnemer beet. Op naar een nieuwe club VW Lokeren?

Maandag verschijnt Sporting Lokeren (weliswaar niet fysiek) voor de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde. De rechtbank wil de club met het stamnummer 282 failliet verklaren, vanwege de zware financiële problemen. Eigenaar Louis de Vries heeft namelijk nog altijd geen overnemer gevonden, waardoor er nog altijd een put van zo’n 4 miljoen euro is. De vzw van Lokeren – vzw Jeugd Sporting Lokeren – wacht een uitspraak echter niet af en is al volop op zoek naar oplossingen voor als het doek over de club valt. Het plan van de mensen van de vzw is samengaan met een kleinere club uit de buurt. Er liepen recent gesprekken met KVV Zelzate, dat de titel pakte in de 3de klasse amateurs, maar die zijn afgesprongen.

Daarom proberen ze nu een akkoord te bereiken met Vigor Wuitens Hamme. De vzw van Lokeren wil samengaan met VW Hamme onder het stamnummer van VW Hamme, dat wel net veroordeeld is tot degradatie naar de 3de klasse amateurs. De bedoeling is dan wel om in Lokeren op Daknam te blijven spelen, de beloften zouden dan wel nog in Hamme terecht kunnen.. Beide stadions liggen amper 15 kilometer van elkaar. Voor alle duidelijkheid: de vraag kwam vanuit Lokeren, dat zo nog in nationale kan blijven spelen, maar bij Hamme zijn velen voor het idee gewonnen, want de club staat er financieel niet al te best voor en het zou een goeie zaak zijn voor de jeugd. Bij Hamme bevestigen ze de gesprekken, maar beseffen ze dat er ook op politiek vlak nog het een en ander moet worden besproken. De plannen kunnen dus ook alleen in uitvoering worden gebracht als Lokeren failliet gaat, maar daar ziet het er op dit moment wel naar uit.