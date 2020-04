Man zwaargewond na nachtelijke steekpartij

Aalst / Erembodegem - In de nacht van zaterdag op zondag raakte een man zwaargewond na een steekpartij ter hoogte van een woning aan de Jagershoek in Erembodgem. De steekpartij had omstreeks middernacht plaats.

Het slachtoffer en een andere man raakten betrokken in een hoogoplopende ruzie in de woning van het slachtoffer, een zestiger. Nadien zouden ze de ruzie ook op straat verdergezet hebben. Zowel in het huis als op straat zouden messteken zijn toegebracht. De precieze omstandigheden van het incident zijn voorlopig onduidelijk. Wel zeker is dat het slachtoffer ernstig gewond raakte.

Het parket kan weinig informatie kwijt, maar bevestigt dat het om een steekincident tussen twee mannen ging.“Het gaat niet om zinloos geweld, de verdachte en het slachtoffer kennen elkaar, maar wat precies de omstandigheden en de aanleiding zijn van het incident vormt deel uit van het verder onderzoek.”

Geen details

Behalve de ambulance kwam ook de politie ter plaatse met verschillende interventieploegen. De verdachte werd opgepakt en hij werd meegenomen voor verhoor. De woning werd verzegeld en het labo kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Het onderzoek is nog volop aan de gang.