Italiaanse gemeente onder quarantaine geplaatst na begrafenisstoet met 200 mensen

De Italiaanse gemeente Saviano is zondag in quarantaine geplaatst, daags na de begrafenis van haar burgemeester. Ondanks de lockdownmaatregelen zijn daarvoor tweehonderd mensen de straat opgegaan, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

“Het onder quarantaine stellen van de gemeente Saviano is een onvermijdelijke beslissing om te verhinderen dat het een besmettingshaard wordt en om de gezondheid te beschermen van de inwoners van Saviano, de naburige gemeenten en gans het heel dicht bevolkt gebied”, zei president Vincenzo De Luca van de regio Campanië in het zuiden van Italië.

Ballonnen

Italiaanse media hadden zaterdag getoond hoe zowat tweehonderd mensen waren samengekomen in het 15.000 inwoners tellende Saviano om de kist te begeleiden van Carmine Sommese. De burgemeester en arts is vrijdag aan COVID-19 overleden. Mensen applaudisseerden en lieten ballonnen los terwijl de lijkwagen passeerde, de ordediensten grepen niet in. In Italië zijn begrafenisstoeten verboden, net als samenscholingen.

De Luca zei dat de tot 25 april geldende quarantaine “ook een daad van eerbied is aan de figuur van een geweldige arts en zijn familie. Hij zou de eerste zijn geweest om tot verantwoord gedrag te hebben opgeroepen”.