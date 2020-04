Zijn de jeugdploegen van Sporting Lokeren gered? “Als het faillissement is uitgesproken, kan het snel gaan”

Lokeren / Hamme -

Tenzij er een mirakel gebeurt of de arbeidsrechtbank de zaak nog eens uitstelt, wordt de NV Sporting Lokeren maandag failliet verklaard. Bewindvoerder Kris Goeman hoorde ook het voorbije week niks meer van voorzitter De Vries. Toch is er al een plan B in de maak. Zo lopen er gesprekken voor een samenwerking met VW Hamme.