5-jarige Leeds-fan wil club helpen om favoriete speler te kopen en biedt … 17 euro zakgeld

Het Engelse voetbal is in de ban van Daniel Auton, een 5-jarige supporter van Leeds United. Het jongetje is fan van centrale verdediger Ben White, die gehuurd wordt van Brighton & Hove Albion. Daniel schreef daarom een hartverwarmende brief naar The Seagulls met de vraag de speler te verkopen aan Leeds. Zelf wilde hij delen in de kosten met zijn zakgeld van 17 euro.

Het belooft een bizarre transferzomer te worden na de coronacrisis, en vooralsnog is de geruchtenmolen nog niet op gang gekomen. Maar als het van de 5-jarige Daniel Auton afhangt, gebeurt er komende zomer alvast één transfer: die van Ben White naar Leeds. De 22-jarige verdediger wordt nu uitgeleend door Brighton en ontpopte zich onder trainer Bielsa zich tot favoriete speler van Daniel. “Als het enigszins mogelijk is, kunnen we dan alsjeblieft alsjeblieft alsjeblieft Ben kopen na dit seizoen? Ik heb mijn geld geteld, en ik heb 15 pond (17 euro, red.) om te helpen.”

?? Thanks to young @LUFC fan Daniel who recently wrote to us regarding @ben6white. ??



We've replied accordingly ??#BHAFC ???? pic.twitter.com/lFpxMQWo1w — Brighton & Hove Albion (at ??) (@OfficialBHAFC) April 18, 2020

Een prachtig gebaar van de jongeman, en eentje die niet in dovemansoren viel. Het antwoord van Brighton liet niet lang op zich wachten. “Beste Daniel, dank je voor je brief met het genereuze aanbod om jouw favoriete club, Leeds United, te helpen bij de aankoop van Ben White. Het is erg goed om je club te helpen, en je hebt duidelijk oog voor uitzonderlijk jong talent. Misschien zal je later wel scout worden”, klonk het in een brief ondertekend door vice-voorzitter Paul Barber. Die moest de 5-jarige Daniel echter teleurstellen. “We hebben je aanbod overwogen, maar onze trainer en technische directeur zien een belangrijke toekomst voor Ben bij Brighton, dus ik vrees dat we hem op dit moment niet aan Leeds kunnen verkopen.”

De brief van de jonge fan kwam ook de speler zelf ter oren. Hij deed op sociale media alvast een oproep aan de familie van Daniel om contact op te nemen.