Franse premier: “Leven zal na 11 mei niet meer het leven zijn dat we kennen”

Frankrijk bouwt vanaf 11 mei de coronamaatregelen af en hoopt langzaam maar zeker terug te keren naar het gewone leven. Maar dat zal een uitdaging zijn, zegt premier Édouard Philippe in een persconferentie. “Het leven na 11 mei zal niet meer het leven zijn dat we kennen.”

In een persconferentie maakt Édouard Philippe, sinds 2017 premier van Frankrijk, de balans op van de coronacrisis. Tegelijkertijd wil hij de Fransen moed geven én waarschuwen. “De maatregelen rond het coronavirus zullen na 11 mei afgebouwd worden’, zegt Philippe. “Maar het leven na 11 mei zal niet meer het leven zijn dat we kennen. We moeten ons mentaal voorbereiden op een grote uitdaging: we zullen moeten leren om ons collectieve leven anders te organiseren. Het zal niet gemakkelijk zijn maar samen komen we erdoor”.

Ook benadrukt de eerste minister dat de Fransen de maatregelen nog even moeten volhouden want, ondanks dat de cijfers stabiliseren, is de crisis nog niet voorbij. “Dit is een ongekende situatie. Een pandemie van deze omvang hebben we in onze moderne geschiedenis nog niet gehad en ze is nog niet voorbij. De cijfers worden elke dag een beetje beter maar vergeet niet: deze ziekte brengt nog elke dag de dood met zich mee.”