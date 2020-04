Onderzoek naar menselijke schedel die gevonden werd in Schotense tuin

Schoten - Tijdens tuinwerken is in Schoten afgelopen vrijdag een menselijke schedel bovengekomen die mogelijk een schotwonde vertoont. Het parket is een onderzoek gestart.

De vondst werd gedaan toen de bewoners bomen aan het rooien waren. Het Antwerpse parket bevestigt dat het om een menselijke schedel gaat. “De vinders deden hun burgerplicht en brachten de schedel naar het politiekantoor”, zegt woordvoerster Stéphanie Chomé.

Al decennia oud

Volgens onze informatie is er sprake van een ingangs- en een uitgangswonde maar dat kan het parket voorlopig niet officieel bevestigen. De schedel zou mogelijk al enkele decennia oud zijn.

De speurders zijn nu van plan om nog verder te graven in de omgeving van de vindplaats om te zien of er nog meer beenderen gevonden kunnen worden. Ondertussen wordt de schedel onderzocht in het UZA, in de hoop meer te weten te kunnen komen over hoe de persoon om het leven is gekomen.

De lokale recherche van Schoten doet verder onderzoek in afwachting van verdere opdrachten door het parket en onderzoeksrechter.