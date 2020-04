In de voetsporen van het idool van zijn voetbalgekke vader: Manchester City legt 16-jarige Peruaan Kluiverth vast

De Engelse kampioen Manchester City heeft een tiener met een opvallende naam vastgelegd. De 16-jarige Peruaan Kluiverth Aguilar maakt in de zomer van 2021 officieel de overstap van Alianza Lima naar City. De verdediger blijft tot aan zijn 18e verjaardag (op 5 mei 2021) bij de topclub uit Peru voetballen.

Volgens Peruaanse media betaalt de club van Kevin De Bruyne zo’n 2,5 miljoen euro voor de jeugdinternational. Alianza Lima krijgt ook nog een percentage op een eventuele doorverkoop. Aguilar dankt zijn opvallende voornaam aan zijn voetbalgekke vader, die hem heeft vernoemd naar de Nederlandse oud-spits Patrick Kluivert. Hij zou ook een broer hebben die is vernoemd naar Frank Rijkaard.

“Ik ben trots dat City me heeft opgemerkt”, zegt het talent op de website van Alianza. “Het is een club met buitengewone spelers en een geweldige trainer. Het is mijn doel om een vaste waarde bij City te worden. Ik ben een fan van het team en ik ben trots dat ik hun kleuren ga mogen verdedigen.