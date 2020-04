Sfeergroep KV Kortrijk kant zich tegen fusie en vraagt inspraak en transparantie: “Onze eigenheid en traditie in het gedrang”

United 19, de sfeergroep van KV Kortrijk, heeft zondag in een post op Facebook negatief gereageerd op mogelijke fusieplannen van Kortrijk met Excel Moeskroen en 1B-club KSV Roeselare. De sfeergroep wil graag meer inspraak in het beleid en transparantie bij het reilen en zeilen binnen de club.

“KV Kortrijk is de club van ons hart, een traditieclub die sinds jaar en dag een eigen visie heeft, die met eigen middelen telkens goed weet te presteren”, begon supportersgroep United 19 haar bericht op Facebook. “Die traditie en eigenheid is de reden waarom wij verliefd werden op KVK. Afgelopen vrijdag moesten wij tot onze verrassing via de pers vernemen dat er sprake is van een fusie met Moeskroen en mogelijks Roeselare, dit scenario brengt onze eigenheid en traditie in het gedrang.”

“Daarom roepen wij graag op om inspraak en transparantie voor de supporters”, vervolgden de fans. “Inspraak zodat wij constructief kunnen meedenken in het groeiproces van onze club mét behoud van onze traditie en eigenheid. Transparantie zodat wij ons betrokken voelen bij het reilen en zeilen binnen onze club. Een mogelijke schaalvergroting kan en mag geen vrijgeleide zijn om bijvoorbeeld een naamswijziging te rechtvaardigen. Wij nodigen het clubbestuur uit om met ons rond te tafel te zitten zodat wij onze visie op dit recente nieuws kunnen toelichten.”

LEES OOK. Moeskroen reageert op fusiegesprekken met KV Kortrijk: “Dat is niets voor de korte of middellange termijn”