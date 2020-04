Illegaal feestje stilgelegd door politie: vijf personen in woning

Gent - De Gentse politie moest in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feestje stilleggen in de Brabantdam. De buren verwittigden de politie die vijf personen aantroffen in een woning.

Aan de Brabantdam moest de politie in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feestje stilleggen. De buren hadden de politie gebeld. “Vier personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Voor de vijfde persoon werd een proces-verbaal opgemaakt.” Er komen wel vaker melding van buren binnen over feestjes, “we gaan altijd ter plaatse, zo was er afgelopen weekend nog een melding van een ‘feestje’. Maar vaak stellen we vast dat het gaat over een te luide tv, radio of luid gesprek op straat.”