Gelukje voor Anderlecht: verzekering betaalt deel van salaris Samir Nasri

Het echte einde van de competitie nadert stilaan en de exit van Samir Nasri bij Anderlecht ook. Paars-wit lichtte eind maart de optie van de 32-jarige Franse middenvelder niet omdat hij het helemaal liet afweten. Hij speelde amper 533 minuten en was maanden out met hamstringproblemen. Het enige positieve is dat de verzekering een stuk van zijn salaris uitbetaalt, net omdat hij zo lang buiten strijd was.