Drukke virtuele dag voor Thibaut Courtois: eerst 15de plek in Formule 1 GP, nadien overtuigende NBA-zege

Charles Leclerc (Ferrari) heeft zondag de virtuele Grote Prijs van China op zijn naam geschreven. De Monegask haalde het voor de Thailander Alexander Albon (Red Bull) en de Chinees Guanyu Zhou (Renault), die actief is in de Formule 2. Stoffel Vandoorne (Mercedes) finishte in eerste instantie als derde, maar kreeg een tijdstraf en viel naar de 5de stek. Rode Duivel Thibaut Courtois, die uitkwam voor Red Bull, finishte als vijftiende. Later op de avond waagde Courtois zich nog eens aan een virtuele NBA-match, hij klopte Hornets-speler Willy Hernangómez Geuer met ruime cijfers.

De virtuele Grote Prijs van China is de derde manche van de F1 Esports Virtuel Grand Prix Serie. Zhou won de eerste race op 23 maart in Bahrain, Leclerc de tweede op 5 april in Australië.

Voorlopig werden de eerste acht Grote Prijzen in Formule 1-seizoen uitgesteld omwille van de wereldwijde coronacrisis. Er wordt momenteel aan een nieuwe kalender gewerkt. Naast Formule 1- en Formule 2-piloten nemen ook rijders uit de Formule E deel aan de virtuele races. Ook twee voetballers, Thibaut Courtois en Ciro Immobile, verschenen aan de start. Courtois werd vijftiende. Immobile, de topschutter in Italië voor Lazio Roma, eindigde voor Alpha Tauri als zeventiende.

Zege in NBA

Courtois had een drukke agenda want na zijn race wachtte er nog een potje basketbal tegen NBA-speler Willy Hernangómez Geuerl. De doelman klopte eerder al Romelu Lukaku op het virtuele parket en ook zijn Spaanse opponent van zondag had geen verhaal tegen Courtois. De Real-goalie haalde het met