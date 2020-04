De huid heeft honger en dat gemis zit ingebakken in ons DNA: gebrek aan aanrakingen kan ons mentaal ziek maken

Geen kleinkinderen om te knuffelen, geen partner die je eens vastneemt of een vriend die een arm om je heen slaat. Wie de lockdown al weken eenzaam doorbrengt, voelt het misschien opborrelen: huidhonger. Of ook: het verlangen naar aanrakingen. Want aanrakingen doen ons mentaal beter voelen, zeggen experts. “Bij een gebrek eraan stijgt zelfs de kans op depressie of burn-out.”