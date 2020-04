Onmisbare experten, maar nauwelijks studenten epidemiologie: “Word jij de nieuwe Marc Van Ranst, vragen ze me”

Al weken wordt op hen gerekend in coronatijden. Wie vroeger niet wist wat virologen of epidemiologen deden, hoeft het hen nu niet meer te vragen. De Antwerpse universiteit merkt alvast meer aandacht voor hun masteropleiding epidemiologie, en dat is goed nieuws. Want hoewel de experts nu onmisbaar zijn, volgen slechts negen Vlaamse studenten die opleiding, onder wie Björn Geysemans (37). “Dit zijn nu hoogdagen voor ons.”