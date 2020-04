Michel Louwagie (AA Gent) kijkt al vooruit naar het voetbal na de coronacrisis: “Het worden zware tijden”

Wat niemand voor mogelijk hield, is nu al vier weken aan de gang. De bal is gestopt met rollen. En dat zal in België nog zo’n drie maanden duren. Want dat de competitie komende vrijdag naar alle waarschijnlijkheid wordt stopgezet, daar bestaat nog weinig twijfel over. Hoe overleeft een club in zulke tijden? We vroegen het Michel Louwagie (64), al dertig jaar algemeen directeur bij AA Gent. “Dit heb ik nooit meegemaakt en ik hoop het nooit meer mee te maken.”