Doelman Jean Butez straks voor een prikje weg bij Moeskroen?

Als Moeskroen straks geen proflicentie krijgt, dreigt het enkele goede spelers te moeten verkopen voor een prikje of zelfs transfervrij te laten gaan. Daarbij hoort ook doelman Jean Butez (24). De Fransman heeft maar één jaar contract meer, tot 2021, maar zonder profstatuut is hij contractueel helemaal onhoudbaar voor Moeskroen.

Butez zal weliswaar nooit gratis zijn omdat 50 procent van zijn transferrechten nog bij het Franse Lille zitten, maar verschillende Belgische eersteklassers houden de situatie toch in de gaten. Zo zoekt Anderlecht een of twee keeper(s). Bij Moeskroen benadrukken ze intussen dat het alles op alles zet om de licentie alsnog te behalen voor het BAS. Een eventuele fusie met KV Kortrijk is “noch voor de korte, noch voor de middellange termijn”, zeggen ze nu. Maar het initiatief voor de fusiegesprekken kwam wel van hen.