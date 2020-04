1 op 7 leerlingen moeilijk bereikbaar

Ongezien: vandaag keren 1,1 miljoen leerlingen terug naar school. Virtueel dan toch, via de laptop, voor afstandsonderwijs. 150.000 van hen zijn echter moeilijk bereikbaar, zegt onderwijsexpert Martin Valcke.

“We weten dat 15 procent moeilijk bereikbaar is. Niet omdat ze niet willen leren, maar vooral omdat hun ouders minder opvoedingsgericht zijn.” Combineer dat met de wetenschap dat er te weinig laptops zijn, en het wordt duidelijk dat een aantal kinderen in de komende weken van preteaching een leerachterstand zullen oplopen.

Lieven Boeve, hoofd van de katholieke onderwijskoepel, erkent dat probleem. “Wij stellen ook vast dat er niet genoeg laptops zullen zijn. En helaas zullen we bij sommige leerlingen moeten vaststellen dat de kloof groter is geworden.” Overigens niet alleen bij kinderen in een kwetsbare situatie. Gezinnen met telewerkende ouders en schoolgaande kinderen hebben ook niet voor elk van hen een laptop. Maar er bestaan oplossingen. “Preteaching staat niet gelijk aan schermtijd”, zegt Valcke. “Vaak gaat het erom een kwartier geconcentreerd te luisteren, om vervolgens veel te oefenen op papier.”

