Merelbeke -

Ik mis mijn oma en opa. Dat was het eerste verhaaltje dat Frauke Verhoeven (8), de dochter van de eigenaars van Studio Regie in Merelbeke, in Iedereen beroemd op Eén heeft voorgelezen. Sinds vorige week woensdag heeft ze haar eigen rubriekje. “Heel het gezin werkte eraan mee.”