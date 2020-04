Al 1.700 agenten thuis gezet met symptomen van corona

Sinds België op 18 maart in lockdown ging, zijn al 1.700 agenten op rust gezet omdat ze symptomen van corona vertoonden. 45 politiemensen zijn bij een test daadwerkelijk positief bevonden. In totaal zijn al drie agenten aan de ziekte overleden, zo vernamen we.

“Dat is ook het aantal dat men ons gemeld heeft”, zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV. “Bij die 1.700 gaat het dus om politiemensen die symptomen vertoonden en daarop door hun arts voor minstens een week thuis werden gezet. Het gaat om ‘aannemelijke gevallen’, hoewel ze niet 100 procent bewezen zijn. Een behoorlijk aantal van hen is inmiddels weer aan het werk. 1.700, dat is veel en niet veel. De politiemensen komen met iedereen in contact en lopen dus een zeker risico om de ziekte op te lopen. We ijveren ervoor dat corona bij de politie erkend wordt als arbeidsongeval. Zeker bij de mensen van de interventieploegen”, zegt Medo nog.