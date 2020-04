Dr. Phil verontschuldigt zich voor ‘ongelukkige uitspraak’ over sterftecijfers door coronavirus

Dr. Phil McGraw, bekend van de gelijknamige televisieshows en boeken, heeft zich verontschuldigd voor zijn uitspraak over het coronavirus. De psycholoog vergeleek in een uitzending van ‘Fox News’ de sterftecijfers van het coronavirus met de sterfgevallen als gevolg van roken en auto-ongelukken. En dat schoot bij heel wat Amerikanen in het verkeerde keelgat.

“Jaarlijks sterven 45.000 mensen door auto-ongelukken, 480.000 aan sigaretten, 360.000 per jaar in zwembaden. Maar daarvoor sluiten we het land niet af”, zei de bekende televisiemaker in een uitzending van het Amerikaanse Fox News. Amper een dag later trok hij zijn woorden in en noemde hij “het een slecht voorbeeld”.

Beledigd

Ook bood Dr. Phil zijn excuses aan tijdens een live-uitzending op Facebook. “Ik zei dat we als samenleving ervoor gekozen hebben om elke dag met een dodelijk en besmettelijk virus te leven. En ik heb de sterftecijfers vergelijken met roken en auto-ongelukken en zelfs met zwemmen. Ik weet dat die niet besmettelijk zijn, het waren slechte voorbeelden. Als ik je op een of andere manier beledigd heb met mijn woordkeuze, dan bied ik mijn excuses aan.”

Ook bevestigde Dr. Phil dat hij het eens is met de richtlijnen om ‘in uw kot te blijven’ en dat we kwetsbare groepen in de maatschappij moeten beschermen. “We hebben uitgebreide tests nodig maar ook de risicogroepen moeten voortdurend beschermd worden tegen dit virus.”