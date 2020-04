PMG duwt door voor KVO, ook Dzeko helpt

Edin Dzeko, een vriend van trainer Adnan Custovic, veilt een van zijn shirts. rr

KV Oostende moet dinsdag bij het BAS een eerste dossier indienen om alsnog zijn licentie te krijgen. De hoop groeit wel. De Amerikaanse kandidaat-overnemer Pacific Media Group (PMG) zit opnieuw aan tafel om een deal te bereiken met ex-voorzitter Marc Coucke. PMG wil een groter deel van de 6,2 miljoen euro schulden afbetalen en Coucke heeft daar wel oren naar, maar er wordt nog gediscussieerd over de betalingstermijnen. KV Oostende hoopt op witte rook, want anders wordt het financieel krap in mei en juni.

Op de website van de kustclub worden intussen veilingen georganiseerd om de spaarpot te vullen. Topspits Edin Dzeko van AS Roma veilt zelfs één van zijn shirts “for KVO”. De Bosniër (ex-Man City) is bevriend met Oostende-coach Custovic en momenteel wordt er 605 euro geboden. Wie wil, kan ook bieden op werk van Kamagurka, een Engels shirt van Depoitre… Ook de oproep van ex-spelers Berrier en Siani om geld te storten, viel niet in dovemansoren. Ondertussen staat de teller van alle acties op 35.000 euro. Als de overname door PMG rondkomt, wordt dat geld doorgestort naar de jeugd en sociale projecten. (jug, dji)

