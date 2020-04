Vlaanderen op koers voor Toscaans klimaat

Over vijftig jaar zweten we in Brussel zoals ze nu in Toscane doen. Toch als we National Geographic geloven. Het wetenschappelijk tijdschrift bracht in kaart wat de verwachte klimaatverandering zou betekenen voor duizenden plekken op aarde en stelt dus dat Belgische steden tegen 2070 een Italiaans klimaat zullen krijgen. “Eén op één zullen we dat klimaat niet overnemen, maar niemand twijfelt eraan dat onze zomers heter worden”, zeggen experts.