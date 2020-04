Al meer dan 36.000 pv’s voor overtredingen van coronaregels

De verschillende politiediensten in ons land hebben in een maand tijd zeker 36.114 pv’s voor het niet-naleven van de coronaregels opgesteld. Bijna de helft van de overtreders is tussen 18 en 29 jaar oud, en de inbreuken gebeuren vooral op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en het verbod op samenscholingen.

Dat cijfer is niet compleet, benadrukt de federale politie. Zo worden de GAS-boetes niet geregistreerd, terwijl sommige politiezones er in twee derde van de gevallen een opleggen en geen proces-verbaal uitschrijven. Voorts zit ook vertraging op de verwerking van de pv’s in de databank, waardoor een week na de feiten ongeveer de helft ervan effectief in het systeem is beland.

Het voorbije weekend moest de politie opnieuw verschillende lockdownfeestjes stilleggen, waaronder drie in Laken. In Gent moesten vier mensen meteen 250 euro boete betalen en in Zelzate werd zelfs vuurwerk afgestoken. Op een verjaardagsfeestje met acht personen in Nieuwpoort bleken drie aanwezigen al eens eerder betrapt. (bpr)