Technische werkloosheid levert sommigen profijt op

Een tijdelijke werkloosheidsuitkering. De federale overheid legt daar nog een stuk bovenop. Vlaanderen neemt de energiefactuur voor één maand over. En per sector en in sommige gevallen zelfs per bedrijf wordt nog een effort gedaan. Sommige werknemers komen zo als ze de optelsom maken op een betere maand in tijdelijke werkloosheid dan voor de coronacrisis. In sommige gevallen zelfs tot 300 euro beter.

Veel hangt natuurlijk af van hoeveel dagen je effectief op tijdelijke werkloosheid wordt gezet - hoe minder hoe beter - en bij welk bedrijf je werkt. Sommige sectoren en bedrijven doen nog een extra tegemoetkoming bovenop de uitkeringen. Maar vooral de Vlaamse overname van één maand voor de water- en energiefactuur scheelt een slok op de borrel. Die geldt al vanaf de eerste dag technische werkloosheid.

Verkeerd signaal

Het is werkgeversorganisatie Voka een doorn in het oog. “Het is goed dat de overheid zo veel mogelijk van de economische schok opvangt, maar het mag toch nooit het geval zijn dat thuis zitten meer opbrengt dan gaan werken?”, klinkt het. “Terwijl uit onze enquête blijkt dat 40 procent van de bedrijven graag zo snel mogelijk weer willen heropstarten. Dan is dit het verkeerde signaal. Zeker als de tijdelijke werkloosheid langer zou aanslepen dan verwacht. Onze bedrijven hebben die mensen nodig.”

Professor Economie Stijn Baert (UGent) wijt de situatie aan de versnippering van bevoegdheden. “Federaal, Vlaams, op sectorniveau en per bedrijf. Niemand weet nog echt wat waar gebeurt”, zegt hij. “Al zal dit soort situatie toch eerder uitzonderlijk zijn. ”

Tijdelijk bufferen

De Economic Risk Management Group, die de economische impact van corona onder controle moet houden, buigt alleszins over de situatie. “Studie wijst uit dat zulke gevallen wel degelijk bestaan. In ondernemerskringen is dat al langer bekend.” Hoeveel mensen daadwerkelijk beter worden van

Baert benadrukt dat de tijdelijke werkloosheid op zich wel een goede maatregel is. “De overheid moet nu tijdelijk bufferen, zodat de economie intact blijft en we op langere termijn de vruchten ervan kunnen plukken. Maar het codewoord is wel degelijk tijdelijk. We moeten erover waken dat dit niet voor eeuwig blijft duren.”